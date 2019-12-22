Наступление на Триполи: Турция готова ввести войска в Ливию

Новости мира:Министр обороны Турции подтвердил решимость Анкары оказывать поддержку ПНС Ливии.

Турция будет поддерживать признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое премьер-министром Файезом Сарраджем, до установления в стране мира, стабильности и безопасности, заявил министр обороны Хулуси Акар в воскресенье.

Турция поддерживает ПНС, Анкара заявила, что может направить войска в Ливию, если это правительство обратится с такой просьбой.

Накануне турецкий парламент одобрил ранее подписанное с ПНС соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности.

В Ливии после устранения в 2011 году лидера страны Муаммара Каддафи сложилось двоевластие. В Триполи находится ПНС, в то время как на востоке страны заседает избранный народом парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара.

В настоящее время ЛНА ведет наступление на центральные районы Триполи с целью отстранения от власти правительства Сарраджа, которое, по мнению маршала, погрязло в коррупции.

Как заявлял американский госдеп, власти США обеспокоены попытками сторон конфликта в Ливии подключить к нему иностранных участников.

"США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной помощи, а также угрозами Ливийской национальной армии использовать поставляемые из других стран военные летательные аппараты и иностранных наемников", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится и о готовности США участвовать в политическом урегулировании ливийского конфликта.