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Практически ничего не осталось: пожары в Австралии уничтожили городок близ Сиднея

Практически ничего не осталось: пожары в Австралии уничтожили городок близ Сиднея
22:45 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира:Бушующие в Австралии лесные пожары практически уничтожили городок близ Сиднея.

Лесные пожары, до сих пор бушуют в Австралии, почти полностью уничтожили городок в 120 км от Сиднея.

Об этом сообщает BBC.

"Губернатор Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян говорит, что пожар катастрофических масштабов почти полностью разрушил территории", - говорится в сообщении.

По словам мэра, от городка Балморал, где проживает около 400 человек, не осталось почти ничего.

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Спасатели сейчас пытаются сдерживать пожары, которые до сих пор бушуют в трех штатах.

Начиная с сентября в Австралии в результате чрезвычайных ситуаций во время лесных пожаров погибли по меньшей мере девять человек, разрушены сотни домов и выжжены миллионы гектаров земли.

В субботу глава правительства Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что вызвал "большую тревогу", поехав в отпуск во время кризиса с тушением лесных пожаров.

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Ранее сообщалось, что в Австралии недалеко от Сиднея сгорело 300 000 гектаров территории. Сейчас эта цифра уже составляет 1,2 миллиона га.

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Все по теме:

Пожар, Австралия, Стихийное бедствие, Балмораль, Гладис Береджиклян.
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