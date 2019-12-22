Практически ничего не осталось: пожары в Австралии уничтожили городок близ Сиднея

Новости мира:Бушующие в Австралии лесные пожары практически уничтожили городок близ Сиднея.

Лесные пожары, до сих пор бушуют в Австралии, почти полностью уничтожили городок в 120 км от Сиднея.

Об этом сообщает BBC.

"Губернатор Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян говорит, что пожар катастрофических масштабов почти полностью разрушил территории", - говорится в сообщении.

По словам мэра, от городка Балморал, где проживает около 400 человек, не осталось почти ничего.

Спасатели сейчас пытаются сдерживать пожары, которые до сих пор бушуют в трех штатах.

Начиная с сентября в Австралии в результате чрезвычайных ситуаций во время лесных пожаров погибли по меньшей мере девять человек, разрушены сотни домов и выжжены миллионы гектаров земли.

В субботу глава правительства Австралии Скотт Моррисон извинился за то, что вызвал "большую тревогу", поехав в отпуск во время кризиса с тушением лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Австралии недалеко от Сиднея сгорело 300 000 гектаров территории. Сейчас эта цифра уже составляет 1,2 миллиона га.