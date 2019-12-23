Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Извержение вулкана в Новой Зеландии: 19 погибших, двоих до сих ищут

Извержение вулкана в Новой Зеландии: 19 погибших, двоих до сих ищут
07:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор разыскивают.

Число погибших в результате извержения вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор ищут.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

“Представитель полиции заявил, что их проинформировали о смерти еще одного человека в больнице Окленда в воскресенье вечером”, - говорится в материале.

Отмечается, что в четырех больницах Новой Зеландии остается 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее было известно о 18 погибших в результате природного катаклизма.

Как сообщалось, на момент извержения вулкана 9 декабря неподалеку находились 47 человек. Возраст пострадавших - от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них – 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четыре - из Германии, один человек - из Малайзии, два - из Великобритании, девять - из США и пять - из Новой Зеландии.

Вулкан в Новой Зеландии: очевидец снял качественное видео

В полиции предупреждают, что вероятность того, что еще кто-то выжил после извержения, очень низкая.

Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров является популярным туристическим направлением. На протяжении последних лет на острове произошло несколько извержений, но тогда никто не пострадал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новая Зеландия, Жертвы, Спасатели, Вулкан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь