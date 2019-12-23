Извержение вулкана в Новой Зеландии: 19 погибших, двоих до сих ищут

Новости мира:Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор разыскивают.

Число погибших в результате извержения вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор ищут.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

“Представитель полиции заявил, что их проинформировали о смерти еще одного человека в больнице Окленда в воскресенье вечером”, - говорится в материале.

Отмечается, что в четырех больницах Новой Зеландии остается 14 пострадавших в результате извержения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее было известно о 18 погибших в результате природного катаклизма.

Как сообщалось, на момент извержения вулкана 9 декабря неподалеку находились 47 человек. Возраст пострадавших - от 13 до 72 лет, большинство были туристами. Среди них – 24 человека из Австралии, двое - из Китая, четыре - из Германии, один человек - из Малайзии, два - из Великобритании, девять - из США и пять - из Новой Зеландии.

В полиции предупреждают, что вероятность того, что еще кто-то выжил после извержения, очень низкая.

Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров является популярным туристическим направлением. На протяжении последних лет на острове произошло несколько извержений, но тогда никто не пострадал.