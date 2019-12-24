В Канаде произошло пять землетрясений в течение одного дня

Новости мира:На протяжении четырех часов запад Канады всколыхнули сразу пять землетрясения различной силы.

В понедельник в Канаде прогремело пять землетрясений в провинции Британская Колумбия за 100 км от города Порт Харди. Об этом сообщает CBC.

Все началось около 8 утра с землетрясения 5.1 балла. До 12 гремело еще дважды (магнитуда 5,6. и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6.0 и 4,8.

По последней информации пострадавших в результате стихийного бедствия нет. Угроза цунами также отсутствует.

Сейсмолог Эндрю Шеффер сравнил землетрясение с большим грузовиком, который проезжает неподалеку. Кроме этого, он отметил, что канадцы даже не почувствовали подземельных толчков.

Напомним, число погибших в результате извержения вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор ищут.