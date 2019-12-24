Скачать
Вторник, 24.12.2019

Гигантский ледник стекает в океан с рекордной скоростью (Видео)

Ледник Купол Вавилова на Северной Земле в российской Арктике с 2013 года начал вытекать в океан непрерывным ледяным потоком. Об этом говорится в исследовании Корнельского университета США. "Мы действительно не ожидали увидеть такое. Глядя на спутниковые снимки, кажется, что все западное крыло ледника просто сбрасывается в море. Никто никогда не видел такого раньше", - цитирует члена команды ученых Вайджея Чжанга Naked Science. Ученые установили, что с каждым годом в океан стекают по 1,8 километров ледника. За последние пять лет ледник потерял около 9,5 гигатонн, что составляет 11% от его массы. По словам ученых, если ледник продолжит демонстрировать такую динамику, то это грозит подъемом уровня мирового океана.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

11:16 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь