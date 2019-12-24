Гигантский ледник стекает в океан с рекордной скоростью (Видео)

Ледник Купол Вавилова на Северной Земле в российской Арктике с 2013 года начал вытекать в океан непрерывным ледяным потоком. Об этом говорится в исследовании Корнельского университета США. "Мы действительно не ожидали увидеть такое. Глядя на спутниковые снимки, кажется, что все западное крыло ледника просто сбрасывается в море. Никто никогда не видел такого раньше", - цитирует члена команды ученых Вайджея Чжанга Naked Science. Ученые установили, что с каждым годом в океан стекают по 1,8 километров ледника. За последние пять лет ледник потерял около 9,5 гигатонн, что составляет 11% от его массы. По словам ученых, если ледник продолжит демонстрировать такую динамику, то это грозит подъемом уровня мирового океана.