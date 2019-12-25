Скачать
Среда, 25.12.2019
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)
В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)
Джошуа задумывается о бое в Африке
Джошуа задумывается о бое в Африке
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

"Что они там делают?": Эрдоган рассказал о двух тысячах наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии

"Что они там делают?": Эрдоган рассказал о двух тысячах наемников ЧВК "Вагнер" в Ливии
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:По данным президента Турции в Ливии на стороне Хафтара воюют две тысячи наемников российской ЧВК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?", - спросил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе.

Эрдоган напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Эрдоган: К 2027 году у Турции появится шесть субмарин нового типа

Ранее некоторые СМИ сообщали, что бойцы ЧВК "Вагнер" оказывают поддержку как раз силам Хафтара.

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

Наступление на Триполи: Турция готова ввести войска в Ливию

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливия, Реджеп Тайип Эрдоган, ЧВК "Вагнер", Каис Саид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
02 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
03 Сегодня отмечают католическое Рождество
04 Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
05 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Папа Римский призвал к миру в Украине
Папа Римский призвал к миру в Украине
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь