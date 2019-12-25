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В Мексике проснулся самый активный вулкан страны

В Мексике проснулся самый активный вулкан страны
19:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Попокатепетль проснулся в Мексике, выбросив в воздух клубы пепла.

В Мексике пробудился самый активный вулкан страны - Попокатепетль.

Власти объявили желтый уровень тревоги в связи с выбросами пепла, сообщает ria.ru.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в заявлении Национального координатора службы гражданской обороны.

В связи с инцидентом была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.

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Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.

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Мексика, Вулкан, Попокатепетль.
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