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"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции

"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Правительство национального согласия попросило Анкару о военной помощи на суше, в воздухе и на море.

Правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи, сообщает газета "Дейли сабах".

По словам представителя ливийского руководства, в направленном Анкаре официальном запросе указывается о необходимости турецкой помощи "в воздухе, на суше и на море".

О том, какая конкретно помощь Турции нужна признанным ООН властям Ливии, не сообщается.

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Ранее в Триполи заявляли, что направят такой запрос в случае дальнейшей эскалации вооружённого конфликта с наступающей на столицу Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В Анкаре заявляли, что в начале января будут готовы одобрить оказание военной помощи Триполи.

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Турция, Ливия, Халифа Хафтар, ПНС.
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