"Глобальная трагедия" и "абсолютный кризис": пожары в Австралии вышли из-под контроля

Новости мира:Пожары в Австралии достигли площади в 4,5 тыс. кв. км.

Пожары в Австралии достигли площади в 4,5 тыс. кв. км. Власти страны опасаются, что из-за высокой температуры огонь может распространиться еще сильнее и затронуть крупные города.

Власти страны заявили, что в результате пожаров сгорело уже 4,5 тыс. кв. км территории страны. При этом площадь может увеличиться из-за высокой температуры — в среднем она достигает отметки 42 °С. По прогнозам синоптиков, в некоторых штатах температура может достигнуть и 45°С.

Летом в Австралии часто возникают пожары, однако исследователи отмечают, что в 2019 году они впервые достигли катастрофических масштабов. "В таких условиях любой пожар может выйти из-под контроля", — отметил Кристин Видинмайер, помощник директора Кооперативного института исследований окружающей среды Университета штата Колорадо-Боулдер. "Эти пожары на этот раз гигантские и неконтролируемые".

Ранее власти Австралии заявили, что лесные пожары уничтожили около 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс. При этом безвозвратно исчезли около 20% Голубых гор, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представитель совета по охране природы страны Крис Гэмбиан назвал пожары "глобальной трагедией" и "абсолютным кризисом". Он добавил, что огонь продолжит распространяться на юго-востоке Австралии и может затронуть крупные города — например, Сидней.

Пожарные предупредили население о том, что если они останутся в зоне риска, то им могут не предоставить помощь. Они призвали их следить за новостями и позаботиться о своей безопасности самостоятельно.