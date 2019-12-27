Скачать
Пятница, 27.12.2019
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Новак: Украинское законодательство позволяет покупать российский газ не только "Нафтогазу"
Херсонский облсовет: Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания
Херсонский облсовет: Россия - это смерть
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
Манчестер Юнайтед готов отпустить Погба в Реал: детали сделки
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно
С точки зрения науки: почему Новый год - это ужасно

"Глобальная трагедия" и "абсолютный кризис": пожары в Австралии вышли из-под контроля

"Глобальная трагедия" и "абсолютный кризис": пожары в Австралии вышли из-под контроля
02:14 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости мира:Пожары в Австралии достигли площади в 4,5 тыс. кв. км.

Пожары в Австралии достигли площади в 4,5 тыс. кв. км. Власти страны опасаются, что из-за высокой температуры огонь может распространиться еще сильнее и затронуть крупные города.

Власти страны заявили, что в результате пожаров сгорело уже 4,5 тыс. кв. км территории страны. При этом площадь может увеличиться из-за высокой температуры — в среднем она достигает отметки 42 °С. По прогнозам синоптиков, в некоторых штатах температура может достигнуть и 45°С.

Летом в Австралии часто возникают пожары, однако исследователи отмечают, что в 2019 году они впервые достигли катастрофических масштабов. "В таких условиях любой пожар может выйти из-под контроля", — отметил Кристин Видинмайер, помощник директора Кооперативного института исследований окружающей среды Университета штата Колорадо-Боулдер. "Эти пожары на этот раз гигантские и неконтролируемые".

На Филиппинах свирепствует тайфун: десятки тысяч человек заблокированы в портах (Видео)

Ранее власти Австралии заявили, что лесные пожары уничтожили около 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс. При этом безвозвратно исчезли около 20% Голубых гор, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Представитель совета по охране природы страны Крис Гэмбиан назвал пожары "глобальной трагедией" и "абсолютным кризисом". Он добавил, что огонь продолжит распространяться на юго-востоке Австралии и может затронуть крупные города — например, Сидней.

Таиланду грозит сильнейшая засуха: под ударом 43 провинции

Пожарные предупредили население о том, что если они останутся в зоне риска, то им могут не предоставить помощь. Они призвали их следить за новостями и позаботиться о своей безопасности самостоятельно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Австралия, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
03 Загороднюк ответил на "спекуляции" о невыполнении оборонного госзаказа
04 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
05 Правительство намерено искоренить игорный бизнес в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кругленькая сумма: &quot;Нафтогаз&quot; пополнил госбюджет Украины
"Нафтогаз" пополнил госбюджет Украины
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
СМИ: Трамп ищет замену Помпео
&quot;В воздухе, на суше и на море&quot;: Ливия просит помощи у Турции
"В воздухе, на суше и на море": Ливия просит помощи у Турции
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь