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В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год

В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет Организации Объединенных Наций на следующий год, который составит $3,1 млрд.

Как пояснил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, впервые бюджет принят не на два года, как это практиковалось ранее, а на один.

"Более гибкий подход в планировании средств является частью реформы ООН. Украина приветствует одобрение регулярного бюджета", - отметил Николенко.

По его словам, регулярный бюджет покрывает всю деятельность системы ООН - за исключением операций поддержания мира. Для них принимается отдельная смета - традиционно летом. В настоящее время ее годовой объем составляет $6,5 млрд.

"Очень важно, - заметил дипломат, - что $17,5 млн будут направлены на работу международного механизма расследования тяжких преступлений в Сирии. Согласование этой статьи расходов далось крайне непросто. Россия пыталась блокировать деньги на расследование сначала в профильном комитете, а затем и в Генассамблее. Несмотря на это, в следующем году у сирийцев будет больше шансов на правосудие".

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Бюджет ООН будет наполняться за счет взносов государств-членов в соответствии с утвержденной шкалой. Срок уплаты - 31 января. Крупнейшая доля приходится на США – 22%. Украина, по словам Николенко, заплатит около $1,7 млн.

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ООН, Генеральная ассамблея ООН, Олег Николенко, Бюджет ООН.
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