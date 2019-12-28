Теракт в Сомали: число погибших близится к сотне

Новости мира:В Могадишо вблизи полицейского КПП был взорван автомобиль.

Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.

Он сообщил в своём твиттере, что получил информацию о "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев".

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.pic.twitter.com/xvKvjxV3fJ — EHA MEDYA (@eha_medya) December 28, 2019

Ранее поступили данные о взрыве заминированного автомобиля на полицейском КПП в столице Сомали.