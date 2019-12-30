В Австралии во время родео бык проткнул шею наезднику

Новости мира:Родео в Австралии: бык рогом пронзил шею наезднику.

В Австралии бык рогом пронзил шею 25-летнему наезднику во время родео на глазах у сотен зрителей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент случился в ходе шоу Carrieton Rodeo в 200 километрах от Порт-Огаста на юге Австралии. Животное не пострадало. Наездника доставили в больницу, угрозы его жизни нет. Британское общество защиты животных заявило, что температура в 42 градуса по Цельсию, при которой проходило шоу, недопустима для таких мероприятий.

“В такую жару животные страдают от теплового стресса, но трудно определить, сколько из них пострадало и в какой степени”, – отметила зоозащитница Ребекка Эйерс.

Carrieton Rodeo - одно из крупнейших мероприятий такого рода, в котором участвуют лучшие наездники со всей Австралии. На шоу съезжается до трех тысяч туристов со всей страны, внося весомый вклад в экономику Порт-Огаста.