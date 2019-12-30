Восстание в Судане: почти три десятка сотрудников сил безопасности приговорены к казни

Новости мира:27 сотрудников службы безопасности Судана казнят за убийство протестующего.

Суд в Судане приговорил к смертной казни 27 сотрудников службы безопасности за пытки и убийство задержанного митингующего во время протеста против бывшего президента страны Омара аль-Башира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

"Суд в Судане приговорил 27 сотрудников службы безопасности Судана к смертной казни за пытки и убийство митингующего, которого задержали во время восстания против... Омара аль-Башира в начале этого года", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что смерть школьного учителя Ахмеда аль-Хаира стала ключевым моментом в восстании, которое в результате привело к отстранению от власти аль-Башира.

Напомним, 20 декабря тысячи граждан Судана столкнулись с полицией на улицах города Атбара, протестуя против политики правительства, коррупции и высоких цен.

Также напомним, суд приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира, отстраненного от власти в апреле, к двум годам заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег.