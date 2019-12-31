Канаду засыпало снегом: уже отменили почти 200 авиарейсов

Новости мира:В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада.

Около 200 авиарейсов отменили в аэропортах в столице Канады Оттаве и в провинции Квебек из-за ледяного дождя и снегопада. Об этом сообщает телеканал CTV.

В сообщении уточняется, что наибольшее количество рейсов — около 100 — отменили в международном аэропорту Монреаля. В основном изменения касаются направлений внутри провинций на востоке Канады, а также вылетов в северо-восточные районы США, говорится в сообщении.

По данным Национального метеобюро, в Квебеке до вечера 31 декабря ожидается до 15–20 см снега.

Напомним, снегопад в октябре вызвал траспортный коллапс в Канаде.