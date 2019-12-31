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В Камеруне неизвестные похитили экипаж танкера, среди которых - украинец

В Камеруне неизвестные похитили экипаж танкера, среди которых - украинец
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Неизвестные напали на танкер Happy Lady во вторник утром и похитители восемь членов экипажа.

В Камеруне неизвестные напали на танкер и похитили 8 членов экипажа, среди которых украинец.

"Пять греков, два филиппинца и один украинец - члены экипажа были похищены неизвестными нападавшими с танкера Happy Lady под греческим флагом, когда судно стояло на якоре в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне", сообщает агентство Bloomberg.

Нападение на танкер было совершено рано утром во вторник, говорится в сообщении греческого Министерства судоходства.

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Всего на борту Happy Lady находились 28 членов экипажа. По данным Bloomberg, судно принадлежит греческой компании Eastern Mediterranean Maritime.

За ситуацией внимательно следит греческий МИД.

Напомним, вблизи Барселоны во время фестиваля произошел взрыв на колокольне, 14 пострадавших.

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Танкер, Африка, Камерун, Похитители, Happy Lady.
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