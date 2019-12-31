В Камеруне неизвестные похитили экипаж танкера, среди которых - украинец

Новости мира:Неизвестные напали на танкер Happy Lady во вторник утром и похитители восемь членов экипажа.

В Камеруне неизвестные напали на танкер и похитили 8 членов экипажа, среди которых украинец.

"Пять греков, два филиппинца и один украинец - члены экипажа были похищены неизвестными нападавшими с танкера Happy Lady под греческим флагом, когда судно стояло на якоре в двух морских милях от порта Лимбо в Камеруне", сообщает агентство Bloomberg.

Нападение на танкер было совершено рано утром во вторник, говорится в сообщении греческого Министерства судоходства.

Всего на борту Happy Lady находились 28 членов экипажа. По данным Bloomberg, судно принадлежит греческой компании Eastern Mediterranean Maritime.

За ситуацией внимательно следит греческий МИД.

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