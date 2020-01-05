Военные Туниса спасли из моря 53 мигранта

Новости мира:Около берегов Туниса спасли 53 мигранта.

Вблизи восточного побережья Туниса военными с моря были спасены 53 незаконных мигранта.

Об этом сообщили в министерстве обороны Туниса, пишет Xinhua.

“Спасательная операция прошла в 60 км к северо-востоку от островов Керкенах в юго-восточной тунисской провинции Сфакс”, - заявили в минобороны.

Отмечается, что 53 мигранты пытались незаконно попасть в Италию, отчалив от тунисского побережья. Возраст спасенных был от 16 до 30 лет.

Xinhua добавляет, что количество попыток незаконной миграции в Италию с территории Туниса постоянно растет, несмотря на решительную борьбу с этим явлением тунисского правительства.