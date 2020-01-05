Ад на земле: в Австралии из-за пожаров погибли десятки людей и сотни животных (Фото)

По меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также почти полмиллиарда животных. Об этом сообщает ВВС. “С начала пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек”, — пишут в издании. Также существует широко распространенная оценка, согласно которой почти полмиллиарда (480 миллионов) животных погибли в результате пожаров в Австралии.