Число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек

Новости мира:В ДР Конго более двух тысяч человек умерли от вируса Эбола.

В Демократической Республике Конго с августа 2018 года вследствие вируса Эбола умерли свыше двух тысяч человек.

Об этом сообщает Brussels Times.

Как отмечается, согласно последним подсчетам, проведенным Межсекторальным комитетом по вопросам противодействия эпидемии (CMRE), с начала эпидемии количество случаев заболевания составляет 3 373, общее количество погибших - 2 231.

ДР Конго до сих пор борется с эпидемией вируса Эбола, которая была объявлена 1 августа 2018 года. Больше всего страдают провинции Северное Киву и Итури на востоке страны.