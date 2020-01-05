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Число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек

Число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек
22:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В ДР Конго более двух тысяч человек умерли от вируса Эбола.

В Демократической Республике Конго с августа 2018 года вследствие вируса Эбола умерли свыше двух тысяч человек.

Об этом сообщает Brussels Times.

Как отмечается, согласно последним подсчетам, проведенным Межсекторальным комитетом по вопросам противодействия эпидемии (CMRE), с начала эпидемии количество случаев заболевания составляет 3 373, общее количество погибших - 2 231.

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ДР Конго до сих пор борется с эпидемией вируса Эбола, которая была объявлена 1 августа 2018 года. Больше всего страдают провинции Северное Киву и Итури на востоке страны.

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Все по теме:

Эпидемия, Эбола, ДРК, Демократическая республика Конго.
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