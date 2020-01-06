В Венесуэле соперник Гуайдо объявил себя спикером

Новости мира:Хуану Гуайдо было отказано во входе в здание национального собрания.

В Венесуэле ведущему оппозиционному деятелю Хуану Гуайдо было отказано во входе в здание национального собрания в день выборов председателя парламента, вследствие чего его не переизбрали на эту должность.

Об этом сообщает BBC.

"Венесуэльскому оппозиционному деятелю Хуану Гуайдо было отказано во входе в здание национального собрания в день выборов председателя законодательного органа", - говорится в сообщении.

Оппозиционный политик-диссидент Луис Парра, соперник Хуана Гуайдо, объявил себя новым спикером парламента, такой шаг оппозиция назвала "парламентским переворотом".

Оппозиция также заявила, что Парра принял присягу без процедуры голосования и надлежащего кворума. Перед голосованием Гуайдо обвинил власти Венесуэлы в попытке сделать невозможным его переизбрание на пост спикера парламента путем подкупа и запугивания членов собрания.

Напоминаем, политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год. В январе 2019 председатель парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его на посту.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность признают, в частности, Москва, Китай и Куба.