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"В мире неспокойно": президент Бразилии может отказаться от участия в форме в Давосе

"В мире неспокойно": президент Бразилии может отказаться от участия в форме в Давосе
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент Бразилии заявил, что может не поехать на форум в Давосе из соображений безопасности.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что из соображений безопасности может отказаться от поездки в Давос 21-24 января на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщила в понедельник газета Globo, передает УНН.

"Мы пока обсуждаем эту возможность (участия в форуме). Есть вероятность, что я не поеду", — сказал политик, отметив, что "в мире неспокойно, речь о безопасности". По словам президента, спецслужбы занимаются оценкой рисков в связи с обострением ситуации на международной арене и следят за ее развитием.

ВЭФ в Давосе, по мнению министра экономики Бразилии Паулу Гедеса, больше всего подходит для демонстрации экономических результатов первого года работы новой бразильской власти. Выступая на форуме в прошлом году, Болсонару анонсировал планы открытия экономики страны для иностранцев, а также намерения провести экономические реформы.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Тегеран обещал Вашингтону жесткий ответ.

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Бразилия, Экономический форум, Давос, Жаир Болсонару.
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