Континент в огне: в Австралии началась массовая эвакуация (Видео)

В австралийских штатах Новый Южный Уэльс объявлена массовая эвакуация в связи с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщает DW. У нескольких десятков тысяч людей есть 48 часов, чтобы покинуть свои дома. Для эвакуации привлекли 5 вертолетов ВВС и 2 корабля Королевских ВМС. Площадь пожаров составляет 5,5 млн гектаров. По данным RFI, жертвами огня стали уже 17 человек, еще десятки пропали без вести.