Сенаторы-республиканцы призвали Трампа воздержаться от мести Ирану

Новости мира:Республиканские сенаторы призывают администрацию Трампа снизить напряженность в отношениях с Ираном после ракетных ударов.

Сенаторы-республиканцы призвали президента США Дональда Трампа к деэскалации напряжения в отношениях с Тегераном после ракетного обстрела иранцами американских баз в Ираке. Об этом сообщает The Hill.

"Республиканские сенаторы призывают администрацию Трампа снизить напряженность в отношениях с Ираном после ракетных ударов во вторник вечером по двум иракским базам, где базируются американские военные", - говорится в сообщении.

Один из главных союзников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм, заявил, что пока не время думать о мести. "Необходимо выразить наши стратегические цели в отношении Ирана просто и убедительно", - подчеркнул он.

Сенатор Майк Ли добавил, что президент Трамп должен пойти на деэскалацию ситуации и посоветоваться с Конгрессом относительно следующих шагов в ответ Ирану.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал Трампа избегать конфликта и ненужных потерь.

Как сообщалось, накануне Иран выпустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад на западе Ирака, где также дислоцированы контингенты других стран, как месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о "жестокой мести" США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.