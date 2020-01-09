Скачать
Четверг, 09.01.2020
Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком
Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком
Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)
Крушение украинского самолета в Тегеране: все самое главное
ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте
ESPN признал Ломаченко лучшим боксером в своем возрасте
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего
Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Сенаторы-республиканцы призвали Трампа воздержаться от мести Ирану

Сенаторы-республиканцы призвали Трампа воздержаться от мести Ирану
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Республиканские сенаторы призывают администрацию Трампа снизить напряженность в отношениях с Ираном после ракетных ударов.

Сенаторы-республиканцы призвали президента США Дональда Трампа к деэскалации напряжения в отношениях с Тегераном после ракетного обстрела иранцами американских баз в Ираке. Об этом сообщает The Hill.

"Республиканские сенаторы призывают администрацию Трампа снизить напряженность в отношениях с Ираном после ракетных ударов во вторник вечером по двум иракским базам, где базируются американские военные", - говорится в сообщении.

Один из главных союзников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм, заявил, что пока не время думать о мести. "Необходимо выразить наши стратегические цели в отношении Ирана просто и убедительно", - подчеркнул он.

Сенатор Майк Ли добавил, что президент Трамп должен пойти на деэскалацию ситуации и посоветоваться с Конгрессом относительно следующих шагов в ответ Ирану.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал Трампа избегать конфликта и ненужных потерь.

Как сообщалось, накануне Иран выпустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад на западе Ирака, где также дислоцированы контингенты других стран, как месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

"Старые друзья, новые начинания": в ЕК напомнили Британии о последствиях Brexit

Ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель председателя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Иран заявил о "жестокой мести" США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Дональд Трамп, Сенаторы-республиканцы, Месть Ирану.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
03 Украинские международные резервы достигли семилетнего максимума
04 Авиакатастрофа в Иране: Украина направляет специалистов в Тегеран
05 Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трагедия рейса PS752: президент Ирана выразил соболезнования
Трагедия рейса PS752: Рухани выразил соболезнования
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
День в ООС: двое военнослужащих ВСУ ранены
&quot;Пока Иран не изменит свое поведение&quot;: Штаты расширяют санкции против Тегерана
Штаты расширяют санкции против Тегерана
Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут
Рецепт дня: Пицца без теста за 5 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь