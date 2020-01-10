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Премьер Албании назвал власть в Иране "диктаторским режимом"

Премьер Албании назвал власть в Иране "диктаторским режимом"
05:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Албания осознанно приняла на себя риски, когда приютила у себя людей, которым "угрожала смерть со стороны диктаторского режима в Тегеране".

Премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама назвал власть в Иране "диктаторским режимом". Об этом он заявил во время специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ в четверг в Вене, представляя приоритеты Албанского председательства в Организации в 2020 году.

"Многие из наших вызовов и возможностей находятся за пределами региона ОБСЕ. Мы должны усилить нашу платформу для диалога с азиатскими и средиземноморскими партнерами по сотрудничеству. Нынешняя ситуация на наших южных границах - пример того, как тесно связаны факторы нашей общей безопасности. Кстати, я говорю от имени страны, которая еще вчера была охарактеризована как маленький дьявол на юге Средиземноморья - это сделал диктаторский режим в Тегеране", - заявил Рама, который в рамках Албанского председательства в 2020 году стал Действующим председателем ОБСЕ.

Позже в четверг во время пресс конференции в штаб-квартире ОБСЕ он также ответил на вопросы журналистов о том, чувствует ли Албания себя под угрозой со стороны Ирана из-за заявления верховного лидера ИРИ Хаменеи и готова ли она, например, к кибератакам со стороны иранской стороны.

По словам албанского премьера, "пока нет непосредственной угрозы". Он указал на то, что Албания осознанно приняла на себя риски, когда приютила у себя людей, которым "угрожала смерть со стороны диктаторского режима в Тегеране".

"Я бы хотел напомнить и может даже подчеркнуть, что мы являемся страной НАТО. И любая атака на нашу страну будет атакой против НАТО. Я бы хотел быть четким в этом", - заявил он.

Накануне верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи заявил, что "в одной маленькой и зловещей стране в Европе" американцы и "иранские предатели" сотрудничают с целью заговора против Исламской Республики Иран и провоцирования протестов. При этом, он конкретно не называл Албанию.

Между тем, глава албанского правительства в четверг фактически признал, что речь шла о Албании.

Как известно, в Албании с 2014 года проживают около 2-3 тысяч членов "Организации муджахедов иранского народа" ("Моджахедин е-Халк", MEK), которая уже много лет выступает за свержение режима в Иране и объявлена в стране террористической организацией. В страну они были вынуждены перебраться после преследований в Ираке, где компактно проживали в течение многих лет.

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В октябре прошлого года полиция Албании сообщала, что в 2018 году было сорвано покушение на членов MEK, который готовила "террористическая группа" из иранского спецподразделения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции.

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Иран, Албания, Эди Рама, Диктаторский режим.
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