В Мексике 12-летний мальчик открыл стрельбу в школе: есть погибшие

Новости мира:В результате стрельбы в мексиканской школе погибли люди..

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил кровавую бойню.

Об этом сообщает UNO TV.

12-летний мальчик застрелил двух человек и ранил еще по меньшей мере шестерых - пятерых учеников и одного преподавателя. После этого он покончил с собой. Пострадавших госпитализировали.

Известно, что он жил со своей бабушкой. В здание школы он пронес две единицы огнестрельного оружия.

Напоминаем, неизвестный открыл стрельбу в старшей школе в городе Санта-Кларита в американском штате Калифорния.