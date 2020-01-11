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В Мексике 12-летний мальчик открыл стрельбу в школе: есть погибшие

В Мексике 12-летний мальчик открыл стрельбу в школе: есть погибшие
01:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В результате стрельбы в мексиканской школе погибли люди..

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил кровавую бойню. 

Об этом сообщает UNO TV.

12-летний мальчик застрелил двух человек и ранил еще по меньшей мере шестерых - пятерых учеников и одного преподавателя. После этого он покончил с собой. Пострадавших госпитализировали.

Известно, что он жил со своей бабушкой. В здание школы он пронес две единицы огнестрельного оружия.

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Напоминаем, неизвестный открыл стрельбу в старшей школе в городе Санта-Кларита в американском штате Калифорния.

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Убийство, Мексика, Оружие, Школа.
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