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Трюдо: Иран должен выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы под Тегераном

Трюдо: Иран должен выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы под Тегераном
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Джастин Трюдо: Иран должен выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе возле Тегерана.

Иран должен выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины, который был сбит вблизи Тегерана.

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

"Этот аспект точно должен быть составной частью комплекса мероприятий", - ответил Трюдо на вопрос о целесообразности выплат Ираном компенсаций за уничтожение самолета.

Он добавил, что семьи, которые потеряли своих близких вследствие авиакатастрофы, испытывают значительные сложности.

"Я общался с несколькими семьями, и они совершенно опустошены из-за гибели близких. Кроме невероятной грусти, перед ними возникают и финансовые сложности, поэтому мы должны убедиться, что эти семьи получат справедливость, которую заслуживают", - подчеркнул премьер-министр.

Напоминаем, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта и, когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как вражеский объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции".

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Авиакатастрофа, Иран, Канада, МАУ, Джастин Трюдо.
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