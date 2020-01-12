Война в Ливии: у Хафтара утверждают, что правительственные силы нарушили перемирие

Новости мира:Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршал Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска Ливии нарушили перемирие.

Командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска несколько раз нарушали вступивший в силу в полночь воскресенья режим прекращения огня. Об этом сообщает Afrigatenews.

Правительственные войска применили все виды вооружения, включая артиллерию.

Со своей стороны, международно признанное правительство обвинил в нарушении "режима тишины" армию Хафтара.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени.

Ранее Хафтар отверг предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии.