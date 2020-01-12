Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Итоги дня 11 января: Иран признал вину за крушение самолета МАУ, брифинг Зеленского и встреча Путина и Меркель
Трамп поддержал протестующих в Иране
Трамп поддержал протестующих в Иране
Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
Аталанта Малиновского дала бой Интеру (Видео)
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года
Лунный посевной календарь с 13 по 19 января 2020 года

Война в Ливии: у Хафтара утверждают, что правительственные силы нарушили перемирие

Война в Ливии: у Хафтара утверждают, что правительственные силы нарушили перемирие
08:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршал Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска Ливии нарушили перемирие.

Командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА) Мабрук аль-Газави заявил, что правительственные войска несколько раз нарушали вступивший в силу в полночь воскресенья режим прекращения огня. Об этом сообщает Afrigatenews.

Правительственные войска применили все виды вооружения, включая артиллерию.

Со своей стороны, международно признанное правительство обвинил в нарушении "режима тишины" армию Хафтара.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени.

Ранее Хафтар отверг предложение РФ и Турции о прекращении огня в Ливии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливия, Война в Ливии, ЛНА, Хафтар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
На выборах президента Тайваня переизбрана Цай Инвэнь
Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана
Вашингтон намерен усилить изоляцию Ирана
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
12 января - приметы и обряды на Анисьин день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь