Масштабные пожары: в Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы

Правительство Австралии планирует выделить 50 млн долларов на восстановление дикой природы, пострадавшей от масштабных пожаров. Об этом на своей странице в Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей.
По ее словам, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.
"Сегодня я анонсировала выделение 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - отметила Лей.
Напомним, что в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 27 человек. Огонь также уничтожил более миллиарда животных.
По всей стране горят почти 200 пожаров, но наибольшее внимание уделяют пожарам в Новом Южном Уэльсе. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.
Сообщалось, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).