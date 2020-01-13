Масштабные пожары: в Австралии выделят 50 млн долларов на восстановление дикой природы

Новости мира:Власти Австралии предоставят 50 млн долларов на восстановление дикой природы после масштабных лесных пожаров.

Правительство Австралии планирует выделить 50 млн долларов на восстановление дикой природы, пострадавшей от масштабных пожаров. Об этом на своей странице в Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей.

По ее словам, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных.

"Сегодня я анонсировала выделение 50 млн долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - отметила Лей.

Напомним, что в Австралии продолжаются масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 27 человек. Огонь также уничтожил более миллиарда животных.

По всей стране горят почти 200 пожаров, но наибольшее внимание уделяют пожарам в Новом Южном Уэльсе. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.

Сообщалось, что Украина готова направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).