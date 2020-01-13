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Столтенберг: НАТО отреагирует на размещение российских крылатых ракет

Столтенберг: НАТО отреагирует на размещение российских крылатых ракет
14:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:НАТО ответит России, "нарушающей ДРСМД", укреплением ПВО и ПРО.

Североатлантический альянс уже в этом году отреагирует на размещение Россией в Европе крылатых ракет с ядерными боеголовками усилением ПВО и ПРО, но не размещением своих ракет.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает немецкая Welt.

«НАТО намерена отреагировать на размещение в Европе российских крылатых ракет, способных нести ядерное оружие. Что касается SSC-8 (крылатые ракеты по российской классификации 9M729 - ред.), мы будем работать над системами противовоздушной обороны и противоракетной обороны, над обычным оружием, над повышением боеготовности и пролонгацией сроков предупреждения», - заявил Столтенберг, уточнив, что министры обороны НАТО уже согласовали соответствующие шаги.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что альянс не намерен размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

Еще одна цель - усилить контроль над вооружением. Об этом беспокоятся союзные государства, прежде всего, Германия.

Генсек напомнил, что, развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор РСМД. Он отметил, что это является частью российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие. НАТО, заверил ее глава, реагировало «оборонно и должным образом».

Причиной расширения состоятельности сдерживания и обороны НАТО является окончание действия ДРСМД прошлым летом вследствие того, что США и другие партнеры НАТО считают, что Россия годами нарушала договор со своей системой SSC-8. Эти крылатые ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, способны, по оценкам, преодолевать более 2000 километров. Москва это отвергает и заявляет, что дальность действия системы составляет менее 500 километров, отмечает издание.

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ДРСМД запрещал обеим его сторонам производить, испытывать и обладать баллистическими ракетами наземного типа и крылатыми ракетами с дальностью от 500 до 5500 километров. С момента расторжения Договора, обеспокоенность относительно новой гонки вооружений растет. Например, США недавно испытали наземную ракету средней дальности, которая не была бы совместима с этим документом, говорится в публикации.

В настоящее время почти нет надежд на новые эффективные договоренности относительно контроля над вооружениями. Причиной расторжения контракта со стороны США является тот факт, что ДРСМД связывал только американцев и россиян, но не такие военные державы как Китай. Ныне, по некоторым данным, Китай имеет почти 2000 баллистических ракет и крылатых ракет, которые подпадают под действие соглашения, пишет Welt.

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НАТО, ПВО, ПРО, Йенс Столтенберг, ДРСМД.
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