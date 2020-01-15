Помпео обсудил с министром иностранных дел Японии вопросы безопасности

Новости мира:Главы внешнеполитических ведомств обсудили важность трехстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой МИД Японии Тошимицу Мотеги, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили дальнейшее сотрудничество в области торговли и координацию по ряду вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, включая КНДР", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили важность трехстороннего сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией и выразили готовность продолжать тесную работу по вопросам глобальной безопасности.

Кроме того, Помпео и Мотеги в свете 60-летия американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности подтвердили сохраняющуюся силу американо-японского альянса.