Скачать
Четверг, 16.01.2020
Обнародована стратегия развития финсектора Украины
Обнародована стратегия развития финсектора Украины
Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой
Вам нас не испугать: Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Биатлон: где и когда смотреть мужской спринт 16 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января

В Австралии начались сильные дожди

В Австралии начались сильные дожди
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:На востоке Австралии начались сильные дожди, власти рассчитывают на облегчение ситуации с пожарами.

Проливные дожди начались в четверг на востоке Австралии, что вызвало надежды властей на улучшение ситуации с непрекращающимися с осени прошлого года мощными пожарами, сообщают западные СМИ.

В четверг дожди пролились в штате Новый Южный Уэльс, где до этого были зафиксированы не менее 30 очагов бесконтрольного распространения огня. По данным СМИ, теперь дождевые облака смещаются к штату Виктория.

Также разразившаяся накануне вечером гроза разогнала дым, который с понедельника по среду стоял над Мельбурном и осложнял проведение теннисного турнира Australian Open.

Метеорологи прогнозируют продолжение дождей в пятницу и осадки на эти выходные: если прогноз оправдается, то это станет самым продолжительным периодом дождливой погоды с момента начала пожаров в сентябре 2019 года.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек и огромное количество животных. Были разрушены более 2 тыс. построек, выжжены 10 млн га земли - территории, сопоставимые по площади с Южной Кореей или Португалией.

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

СМИ отмечают, что 2019 год стал самым жарким за все время наблюдений в Австралии. СМИ также упоминали, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Британские СМИ накануне сообщали, что биосфере Австралии потребуется 100 лет для восстановления после нынешних бедствий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Австралия, Новая Зеландия, Пожары в Австралии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
02 "Нерушимая устойчивость": в Одессе пройдут учения НАТО
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 "Мягкий" прогноз погоды: в Украине будет тепло и туманно
05 Кулеба рассказал, что должно стать "важнейшей историей успеха" в отношениях НАТО и Украины в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Австралии начались сильные дожди
В Австралии начались сильные дожди
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Что делать и куда обращаться, если ваше авто попало в аварию
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
Шумиха вокруг Оскара: Стивен Кинг предложил &quot;оценивать искусство по качеству&quot;
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь