В Уругвае в бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью (Видео)

В бассейн бизнесмена-миллионера Федерика Альвареса Кастильо сбросили с вертолета свинью. Инцидент произошел в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте и животное, скорее всего, уже было мертвым. Падение свиньи в бассейн зафиксировали на видео, где видно, как свинья со всплеском приземляется в небольшой бассейн, сообщает Daily Mail. Пользователи соцсетей предположили, что бизнесмен сам подстроил инцидент для повышения своей популярности. Сам Кастильо утверждает, что не причастен к этому. Миллионер рассказал, что во время происшествия он с семьей находились в доме, когда услышал громкий шум в саду. "Мы вышли наружу и стали свидетелями отвратительной акции, которая нас очень расстроила,"– сказал бизнесмен. Кастильо пообещал выяснить, "какой больной мог так пошутить".