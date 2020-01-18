Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном по $19 тысяч

Новости мира:Канада выплатит $19 тысяч семьям канадцев, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране.

Правительство Канады выплатит более $19 тысяч семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ у Тегерана.

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает АР.

«Правительство выплатит 25 000 канадских долларов (19 122 доллара США - ред.) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе», - говорится в сообщении.

В то же время Трюдо ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, однако уже сейчас людям необходима помощь для проведения похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. Он добавил, что выплаты от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься правительством.

Напоминаем, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.