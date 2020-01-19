Протесты в Бейруте: Красный крест сообщил о 230 пострадавших

Новости мира:В Бейруте в результате столкновений с полицией были ранены около 230 человек.

В Ливане во время массовых уличных протестов пострадали более 200 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Красного Креста на странице Twitter.

В центре Бейрута в результате столкновений с полицией были ранены около 230 человек. Из них более 140 получили медицинскую помощь на месте происшествия. Около 80 пострадавших были доставлены в больницы.

В центре ливанской столицы работали 18 машин скорой помощи и 80 экстренных медицинских техников.

Ранее сообщалось, что в столице Ливана Бейруте полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Напоминаем, 17 октября правительство Ливана объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, в частности WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 20 центов США за день.

Акции протеста, которые начались в ответ, практически парализовали жизнь страны. Не работали школы и большинство предприятий торговли. Участники антиправительственных выступлений во многих городах сооружали баррикады.

На этом фоне премьер-министр Харири в телеобращении пообещал гражданам улучшение ситуации и дал партнерам по правительственной коалиции трое суток на разработку предложений по выходу из кризиса.

В министерстве связи заверили, что объявленный сбор не вступит в силу. Однако участники демонстраций требовали отставки правительства, поскольку не доверяют ему, а предложенные реформы назвали "обезболивающим".