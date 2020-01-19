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Захват порта сторонниками Хафтара: в ООН говорят о "разрушительных последствиях для ливийцев"

Захват порта сторонниками Хафтара: в ООН говорят о "разрушительных последствиях для ливийцев"
10:55 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира:В ООН обеспокоены закрытием нефтяного порта в Ливии.

Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность тем, что сторонники командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара могут захватить стратегические порты на востоке Ливии и приостановить экспорт нефти.

"UNSMIL глубоко обеспокоена шагами по приостановке или прекращению добычи и экспорта нефти в Ливии. Этот шаг в первую очередь будет иметь разрушительные последствия для ливийцев, чье благосостояние зависит от экспорта нефти. Подобное развитие событий будет иметь негативные последствия для экономики и финансов Ливии, которая и без того оказалась в трудной ситуации", - говорится в сообщении UNSMIL, размещенном в соцсетях.

Миссия призвала ливийский народ проявить максимальное уважение к международным переговорам по ливийскому кризису, в рамках которых рассматривается равное и справедливое распределение экономических ресурсов Ливии.

Хафтар приказал остановить отгрузку нефти на востоке Ливии

Ранее группа сторонников командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара захватила порт Аль-Зувейтина в Ливии, чтобы помешать экспорту нефти.

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ООН, Ливия, Халифа Хафтар, Аль-Зувейтина.
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