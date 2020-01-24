"Брат Эболы" добрался до Сьерра-Леоне

Новости мира:Вирус лихорадки Марбурга проник в Западную Африку.

Эпидемиологи впервые зафиксировали следы вируса Марбург, близкого родственника возбудителя лихорадки Эбола, в крови летучих мышей, который живут на территории западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Исследование ученых опубликовал научный журнал Nature Communications, кратко об этом пишет пресс-служба Калифорнийского университета в Дэвисе (США).

"То, что мы нашли следы Марбургской лихорадки среди летучих мышей – огромный успех, так как пока эта болезнь еще не проникла в человеческую популяцию. Теперь врачи будут готовы к тому, что причиной развития геморрагической лихорадки у их пациентов может быть и этот вирус", - прокомментировала результаты работы Трэйси Голдштейн из Университета Калифорнии в Дэвисе (США), один из авторов исследования.

Вирусы, которые вызывают лихорадки Эбола и Марбурга, ученые открыли относительно недавно, около полувека назад, когда в Африке периодически начали появляться вспышки этих болезней. Первый патоген встречается, в основном, в западной части континента, где он пять лет назад породил одну из самых мощных эпидемий в современной истории человечества, а второй – в Уганде и других государствах на востоке Африки.

И тот, и другой вирус обычно проникают в человеческие популяции в результате контакта с приматами. Сегодня ученые предполагают, что обезьяны заражаются Эболой и Марбургской лихорадкой опосредованно, поедая фрукты и прочую растительную пищу, которая была случайно покрыта слюной и прочими выделениями летучих мышей. Вдобавок, есть основания считать, что некоторые виды мартышек целенаправленно охотятся на рукокрылых млекопитающих, поедая при этом и зараженных особей.