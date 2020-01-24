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Глава МИД Канады: Ирану следует немедленно передать "черные ящики"

Глава МИД Канады: Ирану следует немедленно передать "черные ящики"
23:58 Пт, 24 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань считает, что черные ящики с самолета МАУ должны быть отправлены в Украину или Францию.

Канада и ее международные партнеры призывают Иран как можно быстрее делегировать полномочия по расшифровке "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ Украине или Франции.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я выразил министру иностранных дел Ирана желание Канады и международной координационной группы, чтобы черные ящики были быстро отправлены в Украину или Францию", - рассказал Шампань о своем недавнем общении с иранским коллегой.

Он добавил, что на этой неделе еще раз напомнил иранским властям об этом желании.

"Я написал своему иранскому коллеге, чтобы подчеркнуть еще раз желание Канады, координационной группы и, хотелось бы верить, международного сообщества, что "черные ящики" должны быть отправлены куда положено", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

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Иран, Самолет, МАУ, МИД Канады, Черные ящики.
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