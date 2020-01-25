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Боливия разорвала дипломатические отношения с Кубой

Боливия разорвала дипломатические отношения с Кубой
03:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Боливии сообщили, что прекращают дипломатические отношения с Кубой.

Временное правительство Боливии 24 января объявило, что прекращает дипломатические отношения с Кубой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил глава администрации президента страны Ерко Нуньес, причиной такого решения стали заявления министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеза в адрес исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Официальный Сукре обвинил Гавану в "постоянной враждебности и обвинениях в адрес боливийского конституционного правительства и его демократических процессов".

Как сообщает France24, Аньес раньше критиковала инициативу по медицинской помощи, которую отправила её стране Куба. По её утверждению, во время 14-летнего президентства своего предшественника Эво Моралеса, Боливия выплатила Гаване 147 миллионов долларов за медицинскую помощь, но лишь 20% из этой суммы действительно достались врачам.

В ответ Родрігез обвинил боливийского лидера во лжи и назвал ее "руководительницей мятежа".

Напомним: ранее временное правительство Боливии разорвало дипломатические отношения с Венесуэлой, признав действующим президентом этой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо вместо главы социалистического режима Николаса Мадуро.

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Куба, Боливия.
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