В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус

Новости мира:В Кении террористы напали на рейсовый автобус.

В результате нападения террористов на рейсовый автобус в Кении, получили ранения двое человек.

Об этом Синьхуа рассказал Томас Нгеива, командующий полицией региона Ваджир, где случился инцидент.

“Двое людей получили ранения, когда вооруженные люди открыли огонь по автобусу. Водитель не выполнил требования остановиться, но двое пассажиров все же были ранены в ноги”, - сказал Нгеіва.

По его словам, кенийские правоохранители преследуют нападавших и подозревают, что они имеют отношение к террористической организации “аль-Шабаб”, и, вероятно, попали в страну из соседней Сомали.

Напомним: с того времени, как Кения в 2011-ом отправила в Сомали войска для борьбы с “аль-Шабаб”, на северо-востоке страны участились нападения с использованием гранат и огнестрельного оружия. Большинство пострадавших в результате насилия - не здешние христиане.