Канада готовится к ратификации соглашения о торговле со Штатами и Мексикой

Новости мира:Канада проводит подготовку к ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой.

Канада на следующей неделе начнет официальную процедуру ратификации нового соглашения о свободной торговле с США и Мексикой.

Об этом во время пресс-конференции в Виннипеге заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент Укринформа.

"В понедельник мы внесем подготовительный законопроект, а в среду - законопроект о ратификации соглашения", - сказал Трюдо.

Он подчеркнул, что ускорение вступления соглашения в силу - главный приоритет правительства, поскольку от него зависят "миллионы рабочих мест".

Трюдо также выразил надежду, что оппозиционные партии поддержат ратификацию, поскольку без их участия сделать это невозможно. "Мы напоминаем всем в парламенте и по всей стране, насколько важно укрепить важнейшие торговые отношения для будущих поколений", - отметил премьер-министр.

Как известно, оригинальная Североамериканское соглашение о свободной торговле было заключено между Мексикой, США и Канадой в 1994 году. До момента прекращения существования в 2018-ом она оставалась крупнейшей в мире региональной зоной свободной торговли, с населением в $478 миллионов человек и совокупным ВВП в размере $20,7 триллиона, то есть около 30% мирового ВВП. Переговоры о пересмотре условий этого соглашения были начаты по инициативе президента США Дональда Трампа и продолжались более двух лет.

Мексика еще в конце декабря ратифицировала новое соглашение, а в начале января это сделал Сенат США.