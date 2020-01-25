Потоп на Мадагаскаре: МИД заявил, что среди пострадавших украинцев нет

Новости мира:Консул Украины на Мадагаскаре заявил, что в результате наводнений никто из граждан Украины не пострадал.

Граждане Украины не пострадали в результате наводнений на Мадагаскаре, об этом сообщили корреспонденту УНН в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"По информации почетного консула Украины на Мадагаскаре, среди погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия (наводнения, вызванные сильными ливнями) граждан Украины нет", — сообщили в МИД.

Сейчас консул Посольства Украины в ЮАР уточняет информацию.

Добавим, что на северо-западе Мадагаскара 21 человек погиб, 20 пропали без вести и более 90 тысяч человек пострадали в результате ливневых дождей.

Отмечается, что дожди начались 19 января и в последние дни они идут без перерыва. Поднялся уровень воды в реках, было разрушено несколько зданий, что привело к человеческим жертвам. Часть дорог также была размыта.

Как сообщалось ранее, по информации Посольства Украины в Республике Турция украинцев среди пострадавших на востоке республики — на форуме.