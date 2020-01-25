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Экстрадиция финдиректора Huawei: в Канаде завершились слушания

Экстрадиция финдиректора Huawei: в Канаде завершились слушания
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде завершились слушания по экстрадиции в США финдиректора Huawei.

Слушания по экстрадиции финдиректора компании Huawei Менг Ванжоу из Канады в США завершились.

Они продолжались почти неделю в Ванкувере.

Дискуссия между стороной защиты и обвинения происходила вокруг вопроса так называемой двойной криминальности, то есть составляли ли бы действия Ванжоу преступление, если бы были совершены в Канаде. Ванжоу была задержана по запросу США в декабре позапрошлого года в аэропорту Ванкувера. В США ее подозревают в уклонении от выполнения санкций против Ирана. Однако, в Канаде подобных санкций против Тегерана нет.

Если ее адвокатам удастся доказать, что "двойная криминальность" отсутствует, то Ванжоу будет освобождена из-под ареста и сможет покинуть Канаду, если же судья примет другое решение, то в июне начнется новый судебный процесс.

Во время слушаний стороны изложили свою аргументацию, и судья взял перерыв для принятия решения. Когда именно оно будет вынесено - пока неизвестно, а к тому времени Ванжоу будет продолжать жить в Ванкувере под домашним арестом, по условиям которого она обязана всегда носить на теле GPS-передатчик и самостоятельно оплачивать свой полицейский надзор.

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США, Канада, Huawei, Менг Ванжоу.
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