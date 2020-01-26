Проливные дожди в Бразилии: погибли 7 человек

Новости мира:Ливни в Бразилии забрали жизни у 7 человек.

В результате проливных дождей на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что были вынуждены эвакуироваться свыше 2,5 тысячи человек, почти 800 жителей потеряли свои дома.

“Погибшие были обнаружены в городе Бело Горизонте, а также в метрополиях Ибирите и Бетим”, - говорится в сообщении.

По данным Национального метеорологического института Бразилии, в пятницу на Бело Горизонте выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за последние 110 лет.