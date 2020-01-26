Смертельный вирус: в Оттаве отменили празднование китайского Нового года

Новости мира:В связи с заражением людей коронавирусом ежегодное празднование китайского Нового года было отменено.

Китайская община Оттавы решила отказаться от традиционного празднования Нового года из-за опасений распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на организаторов пишет CBC News.

"Ежегодное празднование китайского Нового года, назначенное на 9 февраля в парке Лендсдоу, было отменено из-за предостережения относительно прибытия из Китая в Оттаву большого количества людей для участия в мероприятии", - утверждает CBC News.

Отмечается, что в прошлом году к празднованию присоединились от 2 до 3 тысяч человек.

"Это очень сложное решение, но я должен его принять. Должен удостовериться, что наши жители полностью защищены. Не хочу, чтобы кто-либо в Оттаве подхватил вирус", - рассказал Джин Шенг Хье, глава Китайской общественной ассоциации Оттавы, которая организует мероприятие.

Х'є добавил, что все равно планирует провести закрытый прием в парламенте.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1355.