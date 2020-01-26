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В Канаде зарегистрирован первый случай заражения смертельным вирусом

В Канаде зарегистрирован первый случай заражения смертельным вирусом
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Канаде медики подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом.

Об этом заявили в госпитале Саннибрук в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа.

“Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, который происходит из Уханя в Китае”, - говорится в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время больной находится под карантином в стабильном состоянии.

“Он пройдет лечение для избавления симптомов и в течение следующих дней несколько команд будут заниматься им в больнице”, - заявили в госпитале.

Больной самостоятельно обратился в лечебное заведение еще в четверг с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.

Напоминаем, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1355.

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Канада, Болезнь, Вирус, Коронавирус.
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