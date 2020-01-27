Жертвы дождя: На Мадагаскаре заявили о новых пострадавших от ливней

Новости мира:Власти Мадагаскара заявляют о более чем 30 погибших от проливных дождей.

Тридцать один человек погиб, еще девять пропали без вести на Мадагаскаре из-за проливных дождей, сообщает африканское отделение радио RFI со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По данным газеты, от стихии пострадали более 100 тысяч человек. Власти продолжают эвакуацию жителей пострадавших районов.

Проливные дожди на острове не прекращались на протяжении нескольких дней. В результате тысячи жилых домов и зданий оказались разрушены, повреждены или затоплены.

Закрыты многочисленные школы, более семи тысяч человек остались без крова.