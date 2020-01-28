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Билл Гейтс предупреждал о мощной пандемии в Китае еще год назад

Билл Гейтс предупреждал о мощной пандемии в Китае еще год назад
05:39 Сегодня Телеграф

Новости мира:По состоянию на 27 января в Украине не выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

Основатель Microsoft Билл Гейтс в конце 2018 года предсказал мощный пандемический вирус в Китае, жертвами которого в течение 6 месяцев могут стать 33 миллиона человек. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на выступление Гейтса на конференции, организованной Медицинским обществом штата Массачусетс в декабре 2018 года.

"Есть одна область, в которой мир не достиг большого прогресса. Это готовность к пандемии. В случае биологических угроз нам не хватает ощущения серьезности. Человечество должно готовиться к пандемиям так же серьезно, как к войне", - цитирует издание миллиардера-филантропа.

Как отмечается, во время конференции Гейтс обнародовал исчерпывающее исследование Института моделирования заболеваний, в котором выяснилось, насколько быстро в современных условиях может распространяться новая болезнь.

По этим оценкам, потенциальный взрыв эпидемии в Китае мог бы всего за полгода убить около 33 миллионов человек во всем мире.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что его источником могут быть животные. Вирус уже подтвержден в целом ряде стран.

Как сообщалось, по состоянию на 27 января в Украине не выявлено ни одного случая коронавируса 2019-nCoV.

По поручению Премьер-министра Алексея Гончарука, создан оперативный штаб при Минздраве, куда вошли представители Государственной пограничной службы, МВД, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службы.

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"Есть четкий план мер между этими органами, что делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. Минздрав вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и оказать всю нужную медицинскую помощь людям", - подчеркнул руководитель Кабмина.

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Китай, Билл Гейтс, Мощная пандемия.
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