Дайвер покормил с рук нежную тигровую акулу: зрелищное видео

Дайвер Данте Уэстон неподалеку Багамских островов попытался покормить тигровую акулу. Зрелищное видео снял подводный оператор и фотограф Шилард Янко. На видео видно, как дайвер держит металлический контейнер и достает из него кусок рыбы, сообщает Newsweek. В это время огромная тигровая акула приближается к драйверу. Уэстон просто протягивает ей рыбу и держит определенное время. Морской хищник постепенно приближается и аккуратно начинает есть приманку. "У каждой акулы различный характер. Эта очень нежно взяла рыбу из рук и затем осторожно изменила свое направление движения",– рассказал оператор Янко. Он добавил, что на самом деле тигровые акулы не так "страшные", как показывают в голливудских фильмах. "Вместе с тем, это дикие животные. И мы должны помнить об этом, когда ныряем рядом с ними", – добавил он.