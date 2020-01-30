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Четверг, 30.01.2020

Дайвер покормил с рук нежную тигровую акулу: зрелищное видео

Дайвер Данте Уэстон неподалеку Багамских островов попытался покормить тигровую акулу. Зрелищное видео снял подводный оператор и фотограф Шилард Янко. На видео видно, как дайвер держит металлический контейнер и достает из него кусок рыбы, сообщает Newsweek. В это время огромная тигровая акула приближается к драйверу. Уэстон просто протягивает ей рыбу и держит определенное время. Морской хищник постепенно приближается и аккуратно начинает есть приманку. "У каждой акулы различный характер. Эта очень нежно взяла рыбу из рук и затем осторожно изменила свое направление движения",– рассказал оператор Янко. Он добавил, что на самом деле тигровые акулы не так "страшные", как показывают в голливудских фильмах. "Вместе с тем, это дикие животные. И мы должны помнить об этом, когда ныряем рядом с ними", – добавил он.
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Дайвер, Багамские острова, Тигровая акула, Дайвер Данте Уэстон.
08:41 Сегодня Телеграф
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