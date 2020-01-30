Оккупация Крыма: Канада ввела санкции против 6 граждан РФ

Новости мира:Канада ввела санкции против 6 граждан РФ, которые причастны к аннексии Крыма и проведении там выборов.

Канада ввела санкции против шести человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в оккупированном Россией Крыму 8 сентября 2019 года.

Как сообщается на сайте канадского правительства, об этом 29 января заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, Канада вводит санкции в соответствии с законом о специальных экономических мерах и совместно с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Скоординированные действия подчеркивают трансатлантическое единство в ответ на агрессивные действия России в Украине и нарушение международного права, подчеркивается в сообщении.

"Канада твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, состоявшихся там прошлой осенью...", - сказал Шампань.

В сообщении также напоминается, что с начала аннексии Россией Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более 430 физических и юридических лиц, многие из которых - в координации с союзниками.

Вместе с тем в канадском правительстве не уточнили фамилии лиц, против которых введены ограничительные меры.

Как сообщалось ранее, 28 января Совет Евросоюза ввел санкции против семерых человек за организацию незаконных местных выборов в оккупированном Россией Крыму.

Ограничительные меры введены против так называемых "председателя избирательной комиссии" Севастополя Сергея Даниленко, "зампредседателя избирательной комиссии" Севастополя Лидии Басовой, "секретаря избирательной комиссии Севастополя" Екатерины Пырковой, члена Совета федерации Российской Федерации Екатерины Алтабаевой, "председателя Совета министров Республики Крым" Юрия Гоцанюка, председателя так называемого "законодательного собрания" Севастополя Владимира Немцева, а также "исполняющего обязанности так называемого губернатора Севастополя" Михаила Развожаева.

Таким образом санкции Евросоюза введен против 177 человек и 44 компаний, причастных к нарушению суверенитета Украины.

Напомним, ЕС расширил санкционный список еще на 7 лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму.