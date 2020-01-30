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Загадочная смерть: На Ямайке расследуют смерть кругосветного путешественника

Загадочная смерть: На Ямайке расследуют смерть кругосветного путешественника
18:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:На Ямайке береговая охрана обнаружила труп путешественника погибшего при загадочных обстоятельствах.

42-летний Марк Бреннан, который отправился в одиночное кругосветное путешествие на яхте, умер при загадочных обстоятельствах.

До своего путешествия британец работал мойщиком окон. Два месяца назад он стартовал на девятиметровой яхте Avrio из английского города Саут-Шилдс на Барбадос, а затем направился в Гренаду. Спустя десять дней британец перестал выходить на связь и был объявлен пропавшим без вести.

Позже береговая охрана Ямайки обнаружила судно с обнаженным и полуразложившимся телом путешественника.

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"Его нашли, и это очень печально. Мы ждем результатов вскрытия", - прокомментировала смерть мужчины его 69-летняя мама.

Причина смерти Бреннана пока не установлена. Сейчас правоохранительные органы расследуют обстоятельства его смерти.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года у берегов Италии была обнаружена яхта с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 граждан Украины. 

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Жертвы, Путешествия, Ямайка.
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