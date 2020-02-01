Канада окончила репатриацию тел погибших в авиакатастрофе под Тегераном

Новости мира:Канада завершила репатриацию тел канадцев и постоянных жителей, погибших в авиакатастрофе.

В Канаду из Ирана были репатриированы тела 13 канадцев, погибших во время авиакатастрофы МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

"Канада завершила процесс репатриации тел канадцев и постоянных жителей, погибших в авиакатастрофе. Останки 13 человек были возвращены в Канаду, а 73 - оставлены в Иране, в соответствии с пожеланиями членов семьи", - говорится в материале.

По словам родственника одного из погибших, канадские правоохранители также согласились провести ДНК-анализ репатриированных останков, чтобы подтвердить, кому они принадлежат. Однако получить официальное подтверждение этой информации пока не удалось.

"Омар Альгабра, представитель премьер-министра Канады в парламенте, сказал, что в связи с предостережением относительно приватности, он не может подтвердить, будет ли правительство проводить ДНК-анализ человеческих останков, найденных на месте падения", - отмечается в сообщении.

Напоминаем, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.